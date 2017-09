Teuku Zacky Jadi Korban Penipuan Berkedok Kecelakaan Anak

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus presenter Teuku Zacky masih kesal dengan kasus penipuan yang menimpa dirinya.

Pemain film Obama Anak Menteng itu terus menceritakan bagaimana dirinya menjadi korban penipuan berkedok kecelakaan anak.

Di bagian yang kedua ini, Teuku Zacky bahkan sampai menceritakan dirinya yang sudah mentrasfer sejumlah uang kepada pelaku penipuan.

"PART2.. pasien harus dirujuk ke RS lain) dan mereka sudah mencarikan alat tersebut dan sudah ada di apotik, sya diminta tlp ke nomor 085394117101 dan info mau menebus alat dan obat dari RS Fatmawati dengan Resep No7. (Suasana dibuat profesional layaknya Apotik menangani pasien) dan dinyatakan alat dan obatnya ini tersedia tapi dia tidak bisa memberikan obat/alat ini keluar apotik sebelum ada transaksi pembayaran," tulis Teuku Zacky dalam akun Instagram miliknya.

"Sya diminta transfer dulu, dia tanya menggunakan apa transaksinya? Bank Apa? Sya diarahkan utk transfer ke rek BNI / BRI.. dia kasih no BNI 0370946396 an BPK ARIEF ZAINAL - Tutup tlp, dengan suasana panik dan fikiran kacau balau, stressss, sya Transfer lah sesuai dengan yg disebutkan ke no rek tsb. - Tlp lagi menanyakan apa sudah transfer? Karena dokternya sudah marah2 minta segera alat tersebut terpasang dalam waktu 15menit, kalau tidak terpasang akan berbahaya," sambung Zacky.

Suami model asal Uzbekistan, Ilmira Usmanova itu sempat menanyakan alat apa yang akan dipasang pada anaknya. "Alat untuk dipasangkan dikepalanya agar pendarahan tdk melebar dan mengatasi pendarahannya. Saya memutuskan utk segera ke RS Fatmawati menggunakan motor untuk melihat kondisi anak sya. Dijalan sambil dibonceng menggunakan motor, Sya tlp2 @ilmiraz ga bsa masuk2.. setelah sekian lama akhirnya diangkat dan dia mencoba menenangkan dgn mengingatkan kalau itu Modus.. syapun masih tdk sangka, krna semua yg sya dengar di tlp, dgn segala ambience seperti asli.. Sy minta @ilmiraz segera tlp sekolah dan miss nya di sekolah utk memastikan semua aman2 saja. Akhirnya setelah tenang dan minta kepastian kalau anak sya tdk apa2 sya baru sadar kalau modus itu masuk akal dan baru saja terjadi kpd sy," urainya lagi.

"Setelah tlp2an dgn @ilmiraz , ada tlp lagi dari yg mengaku RS, dan menyatakan kalau alat tersebut salah harga.. dia sebutkan 2X lipat dari permintaan pertama, dan mohon segera dikirimkan lagi kekurangannya," lanjut Zacky.