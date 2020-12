Anak Dituding Tak Mirip Bambang Trihatmodjo, Mayangsari Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Maysangsari tampaknya tak mau ambil pusing mengetahui anaknya dituding tak mirip dengan Bambang Trihatmodjo.

Melalui unggahan di akunnya di Instagram, Mayangsari memilih untuk mengabaikan gosip seputar keluarganya.

Pelantun Tiada Lagi ini tampak membagikan foto suami dan anaknya, Khirani Trihatmodjo, di sebuah toko alat musik.

“Bersik banget suara ngawur jangan ngasal di luar sana….ahh abaikan saja (kalau diladenin sama saja ketularan ngawur, halu bin ngasal) senyumin ajaa, gitarin ajaa,” tulis Mayasangsari, baru-baru ini.

Sebelumnya, Khirani sempat dituding lebih mirip dengan mendiang Adi Firansyah ketimbang Bambang Trihatmodjo.

Lelah terus diusik warganet, Khirani pun membalasa tudingan tersebut. Ia memastikan telah mengantong hasil DNA soal ayah kandungnya.

Baca Juga: Reaksi Anak Mayangsari Dituding Mirip Mendiang Adi Firansyah

“Kalau ngomongin DNA or whats so ever udah di tangan keluarga. Yang jelas please jaga omongan thank you,” tulis Khirani, di akunnya di Instagram.

Ia juga mengingatkan warganet untuk tidak asal bicara lantaran hal tersebut bisa berdampak pada orang yang dituding.