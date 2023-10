Anak Raffi Ahmad Masuk Rumah Sakit, Diduga Ini Penyebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Anak kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rayyanza dilarikan ke rumah sakit pada Rabu (4/10).

Kabar kurang menyenangkan tersebut diungkapkan oleh Raffi Ahmad melalui akun miliknya di Instagram.

Dia memperlihatkan foto Rayyanza alias Cipung sedang dirawat di rumah sakit.

Dalam foto yang diunggah Raffi Ahmad, terlihat Nagita Slavina dan Rafathar tengah mendampingi Cipung.

"Get well soon Rayyanza," ungkap Raffi Ahmad, Rabu (4/10).

Bos Rans Entertainment itu belum membeberkan penyebab Rayyanza harus dilarikan ke rumah sakit.

Raffi Ahmad lantas memohon doa agar putra bungsunya itu bisa segera pulih.

"Mohon doanya," sambung Raffi Ahmad.