Anak Stunting di Indonesia Terbanyak Ketiga di ASEAN

Angka stunting di Indonesia ternyata sangat tinggi. Dari 12 negara anggota ASEAN, Indonesia menempati rangking ketiga tertinggi angka stunting.

"Untuk ASEAN, Indonesia menempati posisi 10 sebagai negara terbanyak angka stunting. Posisi 11 Laos, 12 Timor Leste. Itu artinya Indonesia rangking ketiga terbesar jumlah stuntingnya," kata DR Ir Umi Fahmida, peneliti utama South East Asia Ministers of Education Organization (SEAMEO) RECFON (Regional Center for Food and Nutrition) dalam diskusi kesehatan di Kampus Universitas Indonesia, Jakarta, Jumat (24/5).

Posisi Indonesia tertinggal jauh dibanding Vietnam. Padahal Vietnam belajarnya di Indonesia. Menurut Umi, kemampuan Vietnam mengurangi angka stunting karena gerakan perbaikan gizi.

"Orang Vietnam memegang teguh 3K (kebun, kolam, kandang)," terang dia.

Dalam kesempatan yang sama, Manajer Riset dan Konsultasi SEAMEO RECFON Dr Grace Wangge mengatakan, stunting akan menjadi masalah trans-generasi, di mana ibu yang pendek, cenderung akan mempunyai juga anak yang stunting.

Grace menambahkan, di usia produktifnya kelak, balita stunting akan mempunyai daya saing yang lebih rendah dibandingkan sumber daya manusia (SDM) negara lain yang memiliki balita sehat karena rendahnya fungsi kognitif mereka.

"Untuk mengatasi masalah stunting, pendidikan gizi kepada publik menjadi sangat penting untuk dilakukan. Mesti dipahami cegah stunting sejak dini, untuk itu diperlukan support system, termasuk lewat pendidikan anak usia dini (PAUD) dan sekolah," beber Grace lagi.