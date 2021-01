Andi Akmal: Ini Peringatan Dini dan Tantangan Pemerintah Sepanjang Tahun 2021

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan II, Andi Akmal Pasluddin memperhatikan gejolak harga pangan mulai dari kedelai, cabe, telur ayam, dan daging sapi merupakan early warning atau peringatan dini kepada pemerintah untuk dijadikan sebagai tantangan utama dalam menghadapi persoalan sepanjang tahun 2021.

Politikus PKS ini sering kali mengingatkan kepada pemerintah agar selalu waspada pada setiap pergantian tahun, untuk mengevaluasi kinerja dalam pelayanan kepada rakyat sehingga menjadi program prioritas baik dari sisi pengaggaran, sisi fokus SDM maupun dalam penentuan target tujuannya.

“Hingga saat ini persoalan energi, pangan, pendidikan dan kesehatan menjadi tantangan berat bagi negara ini untuk membuat langkah-langkah menjadi negeri yang berdaulat. Daulat akan pangan dan energi semestinya mampu diciptakan tidak terlalu lama akibat dukungan sumber daya alam yang memadai. Untuk penguatan sektor kesehatan dan pendidikan juga akan menjadi sanagt vital berkaitan dengan daya saing negara kita di dunia internasional,” tutur Akmal di Jakarta, Senin (4/1/2021).

Akmal sangat menyayangkan, bahwa persoalan kenaikan kedelai saat ini sebenarnya kejadian berulang tiap tahun. Kenaikan harga kedelai hingga menjadi Rp 9.200 per kilogram telah memicu sejumlah protes hingga mogok produksi para perajin tahu tempe di Jabodetabek, sebagian Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Banten, hingga Aceh.

Protes mereka sangat wajar untuk mendapat perhatian pemerintah agar ada solusi berkaitan dengan persoalan harga ini.

Begitu juga dengan harga Cabai dan daging sapi. Sejak medio desember, Anggota Komisi IV DPR ini memantau ada Kenaikan cabai terjadi secara berkelanjutan. Harga rata-rata cabai merah di angka Rp 50.300 per kilogramhingga Rp 57.300 per kilogram. Sedangkan daging sapi sudah mencapai Rp 118.850 per kilogram dari harga normal Rp 110.000 per kilogram.

Legislator PKS yang selalu konsen terhadap persoalan pangan, pertanian, perikanan dan kehutanan ini mengingatkan pemerintah agar ada formula tersistem dalam menangani persoalan harga pangan ini.