Angela Gilsha Ungkap Pesan Terakhir Marco Panari, Bikin sedih

jpnn.com, JAKARTA - Artis Angela Gilsha masih berduka atas meninggalnya sang adik tercinta, Marco Panari.

Pemain sinetron Samudra Cinta ini kembali mengungkapkan kesedihannya melalui unggahan di akunnya di Instagram.

Angela baru-baru ini, mengunggah pesan singkat yang dikirimkan mending sang adik kepada dirinya.

Dalam pesan itu, Marco mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai sang kakak. Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan sang kakak.

"Aku mencintaimu Angela. Semoga sukses untukmu selamanya, tanpamu aku tidak akan berada di tempatku sekarang," tulis Marco, dalam bahasa Inggris.

Selain itu, Angela Gilsha juga mengunggah potret kenangan bersama sang adik.

"Beda dimensi, but i know you can hear me. My racoon," tulis Angela, sebagai keterangan foto.

Sebelumnya, Marco Panari mengembuskan napas terakhir pada 31 Januari 2021. (jlo/jpnn)