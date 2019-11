Angela Tanoesoedibjo Yakin Bisa Bersinergi dengan DPR

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo mengaku makin semangat bekerja. Sebab, banyak milenial yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dia juga mengaku siap belajar dan menerima masukan dari para senior.

"Kami yakin bisa bersinergi dengan baik," ujar Angela, Kamis (21/11).

Angela sudah memperkenalkan diri dalam rapat perdana dengan Komisi X DPR pada 7 November 2019.

Angela berharap pengalamannya selama 11 tahun di dunia usaha akan bermanfaat bagi kemajuan dunia pariwisata dan ekonomi kreatif.

Angela memang berpengalaman di bidang ritel dan media. Dia merupakan alumnus University of Technology Sydney, Australia tahun 2008 program Arts in Communications (Media Arts and Production). Angela lantas melanjutkan pendidikan S-2 magister di University of New South Wales, Australia, bidang master keuangan.

Angela merintis kariernya dari bawah, sehingga betul-betul memahami dan menguasai lapangan.

"Dari situ saya banyak belajar teamwork, bagaimana bekerja dengan tim, dengan karakter berbeda, mempunyai berbagai atasan. Seharusnya saya bisa bekerja sama dengan Mas Tama dengan baik di bidang ini," ungkapnya.