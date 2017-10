Angelina Jolie Gabung Proyek Live-Action Terbaru Disney

jpnn.com - Angelina Jolie dikabarkan terlibat dalam proyek film terbaru Disney bertajuk The One and Only Ivan. Selain itu dia juga berperan sebagai salah satu produser.

Dilansir laman The Hollywood Reporter pada Selasa (17/10), Angelina Jolie akan menyuarakan karakter bernama Stella.

Thea Sharrock (Me Before You) duduk di belakang lensa dan Mike White menulis naskahnya. Kisah yang diadaptasi dari buku anak karya Katherine Applegate ini bakal dibuat dalam style film hibrida live-action.

Buku Katherine Applegate mengikuti seekor gorila silverback bernama Ivan yang tinggal di sebuah kandang di sebuah pusat perbelanjaan bersama seekor gajah bernama Stella dan seekor anjing liar bernama Bob.

Ivan tidak ingat kehidupan sebelumnya, tapi semua berubah saat ketika seekor bayi gajah bernama Stella datang. Saat bangkit Ivan mendapati Stella merawatnya, kemudian dia mulai menemukan kembali kehidupan sebelumnya dan menyusun sebuah rencana untuk membawa bayi gajah menjauh dari pemiliknya yang kasar.

Novel tersebut memenangkan Medali Newberry pada tahun 2013. Digambarkan oleh Patricia Castelao dan diterbitkan oleh HarperCollins pada tahun 2011, buku ini didasarkan pada kisah nyata tentang seekor gorila bernama Ivan, yang menghabiskan 27 tahun di sebuah pusat perbelanjaan Washington sebelum dipindahkan ke kebun binatang di Atlanta.

Sementara Angelina Jolie tidak asing dengan film animasi. Dia pernah mengisi suara untuk seri Shark Tale dan Kung Fu Panda.

Aktris ini juga baru saja merilis film arahan terakhirnya bertajuk First They Tilled My Father: A Daughter of Cambodia Remembers. Dia juga diharapkan juga bisa kembali untuk Disney Maleficent 2.

Sumber : Jawapos.com