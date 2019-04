Angin jadi Salah Satu Penyebab Minions Gagal ke Final Singapore Open 2019

jpnn.com, SINGAPORE - Ganda putra peringkat satu dunia Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya alias Minions gagal menembus final Singapore Open 2019. Dalam laga semifinal di Singapore Indoor Stadium, Sabtu (13/4) malam, Minions takluk dari Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Jepang) 21-13, 10-21, 19-21.

“Game pertama kami mainnya cukup enak. Lapangan juga kondisinya lebih enak di sebelah sini, anginnya lebih menekan. Kalau di sebelah sana pas game kedua anginnya jadi pelan, bolanya enggak pas kaya game pertama. Jadinya saya ragu-ragu. Pas game ketiga awal-awal sudah bagus, pas pindah (lapangan) menyesuaikannya masih agak lama,” tutur Marcus seperti dikutip dari Badminton Indonesia.

Number three seeds Kamura/Sonoda ???????? end run of three losses to top seeds Gideon/Sukamuljo ???????? and punch their ticket to the Singapore Open finals #HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/5LyOATBJQa — BWF (@bwfmedia) April 13, 2019