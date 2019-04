Jatuh Bangun Kalahkan Petahana, Ginting Tembus Final Singapore Open 2019

jpnn.com, SINGAPORE - Anthony Sinisuka Ginting sukses menaklukkan juara bertahan Singapore Open Chou Tien Chen (Taiwan).

Dalam laga semifinal di Singapore Indoor Stadium, Sabtu (13/4) sore WIB, Ginting menang 21-17, 18-21, 21-14.

