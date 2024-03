Animo Pengunjung Tinggi, DCDC Ngabuburit Extra Siap Hibur Kabupaten Bandung

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik DCDC Ngabuburit Extra siap menyambangi Gedung Budaya Sabilulungan, Kabupaten Bandung pada Sabtu (23/4/2023).

Acara itu akan menghadirkan penampilan spesial dari Iksan Skuter, Tuan Tigabelas, Alone at Last, DJ E-One, Gebeg, hingga local heroes yang diberi kesempatan perform secara akustik melalui DCDC Shoutout!.

Perwakilan DCDC, Agus Danny Hartono mengatakan Gedung Budaya Sabilulungan menjadi titik ke empat yang disambangi DCDC Ngabuburit Extra.

Menurut Danny, acara musik ngabuburit ini mengundang antusiasme tinggi pengunjung sejak perdana digelar di QBIG BSD City, Tangerang Selatan, Minggu (17/3/2024).

Ratusan pengunjung berbondong-bondong menyaksikan penampilan musisi idola serta mengikuti rangkaian acara yang disuguhkan.

Mengusung tagline #ExtrakanHariMu, acara ini menjadi ruang interaksi komunitas lokal dan industri kreatif dalam kemasan yang segar dan menghibur.

“DCDC Ngabuburit Extra baru pertama kali mendatangi Tangerang, tidak disangka ternyata animo pengunjung sangat tinggi. Mereka sudah datang dari sore hari, dan semakin ramai di malam harinya sampai event selesai," kata Danny.

Danny berharap energi positif para pengunjung di Tangerang itu dapat menular ke kota-kota lain.