Anne-Marie Akhirnya Rilis Proyek Baru

jpnn.com, INGGRIS - Penyanyi asal Inggris, Anne-Marie akhirnya kembali hadir dengan karya terbaru.

Dia resmi merilis dua lagu baru yang dinamai project act 1: ‘If You’re Looking For A New Best Friend’.

Dua lagu baru yang dirilis Anne-Marie yakni berjudul Don't Panic serta I Don't Like Your Boyfriend.

Bintang pop berusia 32 tahun itu mengatakan dua lagu baru dalam project act 1: If You’re Looking For A New Best Friend menggali tema cinta terhadap diri sendiri, orang lain, dan pencarian makna cinta secara universal.

Single utama 'Don’t Panic' merupakan lagu yang sangat apa adanya serta kuat yang menggali realitas kekacauan dari kecemasan dan gejolak batin.

Dengan gambaran yang menghantui dan lirik yang rentan, lagu tersebut menangkap pusaran pikiran dan emosi tiada henti yang menyertai perasaan panik.

Namun, di tengah badai, Anne-Marie mengajukan permohonan yang pedih agar tetap tenang dan menyayangi diri sendiri.

"Lagu-lagu ini dimaksudkan untuk menjadi kesadaran bahwa dalam mencari sahabat, terkadang kamulah satu-satunya teman yang kamu perlukan. Selain aku, aku bisa menjadi sahabatmu, kan?" ungkap Anne-Marie, Senin (24/2).