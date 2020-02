Ansu Fati jadi Pemain Termuda yang Cetak 2 Gol dalam 1 Pertandingan La Liga

jpnn.com, BARCELONA - Ansu Fati menjadi pemain termuda yang mencetak brace alias dua gol dalam satu pertandingan sepanjang sejarah La Liga.

Ansu melakukannya saat Barcelona menang tipis 2-1 dari Levante dalam laga pekan ke-22 La Liga di Camp Nou, Senin (3/2) dini hari WIB.

Penyerang berusia 17 tahun 94 hari itu membukukan gol pada menit 30 dan 32. Levante sempat memperkecil kedudukan lewat gol Ruben Rochina di masa injury time babak kedua.

Kedua gol Ansu Fati tersebut sama-sama berasal dari umpan Lionel Messi.

