Menang Derbi, Real Madrid Makin Mantap di Puncak Klasemen

jpnn.com, MADRID - Karim Benzema memastikan kemenangan Real Madrid atas tim satu kota; Atletico dalam laga pekan ke-22 La Liga di Santigao Bernabeu, Sabtu (1/2) malam WIB.

Striker asal Prancis itu mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut, tepatnya pada menit ke-56.

Benzema mengalahkan bek Atletico Madrid Felipe dalam adu cepat mengejar umpan silang kiriman Ferland Mendy, dan menaklukkan kiper Jan Oblak.

Kemenangan tersebut membuat Real Madrid kian mantap berada di puncak klasemen dengan koleksi 49 poin atau unggul enam poin dari Barcelona (43) yang baru melakoni pekan ke-22, Senin (3/2) dini hari WIB.

???????? #Zidane: "I don’t like making changes at halftime.

But we had to do something. And we were better in every sense in the second half."#RealMadridAtleti | #HalaMadrid pic.twitter.com/XcTRB2KoUT — Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) February 1, 2020