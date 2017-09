Antonio Conte Puji Pep Guardiola Manajer Terbaik di Dunia

jpnn.com, LONDON - Juru racik Chelsea melempar pujian kepada arsitek tim Manchester City, Josep 'Pep' Guardiola jelang kedua tim bentrok di Stamford Bridge, Sabtu (30/9) mulai pukul 23.30 WIB. Conte mengatakan Guardiola sebagai manajer terbaik di dunia.

"Saya sangat menghormati Pep dan saya pikir dia yang terbaik di dunia. Jujur saja, saya suka menonton pertandingan timnya, mempelajari dan meramunya menjadi gagasan baru," kata Conte seperti dilansir Sports Mole.

Dari tujuh laga pekan ketujuh Premier League malam nanti, duel Chelsea vs City pantas dilabeli big match. The Sky Blues memimpin klasemen dengan 16 poin, sementara Chelsea berada di peringkat ketiga dengan 13 poin.

"Saya tahu betul bahwa tim Guardiola selalu ingin mendominasi permainan, memiliki banyak kepemilikan bola, dan menciptakan banyak peluang untuk mencetak gol. Dia mencoba menciptakan skuat dengan banyak pemain teknis dan kreatif," kata pria Italia berusia 48 tahun itu.

Musim lalu, dari dua kali pertemuan Conte vs Guardiola di Premier League, Conte selalu menang. Itu membuat Chelsea menjadi satu-satunya tim di PL musim kemarin yang selalu menang atas City.

"Manchester City semakin baik dibanding musim lalu. Mereka mendapatkan sejumlah tambahan pemain bagus, mereka sudah mulai dengan baik dan berada pada saat yang tepat. Tidak akan mudah melawan City," pungkas Conte. (adk/jpnn)

Jadwal Premier League Sabtu (30/9) WIB

18.30 WIB Huddersfield Town vs Tottenham Hotspur

21.00 WIB Bournemouth vs Leicester City

21.00 WIB Manchester United vs Crystal Palace

21.00 WIB Stoke City vs Southampton

21.00 WIB West Bromwich Albion vs Watford

21.00 WIB West Ham United vs Swansea City

23.30 WIB Chelsea vs Manchester City