Apakah Hari Ini Tak Ada Demo Lagi di Jakarta? MRT dan Transjakarta Siap Beroperasi

jpnn.com, JAKARTA - Hingga Jumat (9/10) pagi, belum ada keterangan resmi apakah hari ini akan ada demo lanjutan menolak UU Cipta Kerja di Jakarta.

Yang pasti, hari ini TransJakarta dan MRT sudah siap beroperasi lagi.

Pihak PT Transportasi Jakarta menyatakan tetap melayani penumpang, meski sejumlah fasilitasnya telah dirusak massa pada Kamus (8/10).

"TransJakarta beroperasi pada pukul 05.00-19.00," bunyi keterangan di akun media sosial TransJakarta, @pt_transjakarta pada Jumat.

Operator TransJakarta menginformasikan rute-rute yang akan beroperasi hari ini, yakni Blok M-Kota, PIK-Balaikota (1A), Stasiun Palmerah-Tosari (1B), Pondok Labu-Blok M (1E), Tanah Abang-St Gondangdia (1H) dan Blok M-Meruya (1M).

Blok M-Rempoa (1Q), Tanah Abang-Senen (1R), Pulo Gadung 1-Harmoni (2), Rusun Cakung Barat-Pulogadung (2F), Kalideres-Pasar Baru (3), serta Rusuh Pesakih-Kalideres (3A).

Selanjutnya rute, Kalideres-Gelora Bung Karno (3F), Pulo Gadung 2-Tosari (4), TU Gas-Bundaran Senayan (4C), Pulo Gadung 2-Kuningan (4D), Kampung Melayu-Ancol (5), PGC1-Harmoni (5C) serta Kampung Melayu-Tanah Abang melalui Cikini (5M).

Ragunan-Halim (6), Ragunan-Monas via Kuningan (6A), Ragunan-Monas via Semanggi (6B), Stasiun Tebet-Karet via Patra Kuningan (6C), Stasiun Tebet-Karet melalui underpass (6D).