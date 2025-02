Aplikasi hi by hibank, Solusi Digitalisasi UMKM dalam Satu Genggaman

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Hibank Indonesia (hibank), anak usaha PT Bank Negara Indonesia (BNI) meluncurkan aplikasi mobile banking terbaru, hi by hibank.

Aplikasi ini dirancang sebagai solusi digital terintegrasi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna mempermudah transaksi keuangan serta mendorong pertumbuhan bisnis mereka.

Peluncuran hi by hibank berlangsung dalam rangkaian acara hi Pasar Rakyat Digital yang digelar di Hutan Kota GBK pada 21-23 Februari 2025.

Baca Juga: BlueBand dan BNI Berkolaborasi Mengembangkan UMKM

Aplikasi hi by hibank hadir dengan berbagai fitur utama yang membantu pelaku UMKM dalam perencanaan, pengelolaan, pencatatan, pembiayaan, dan pengembangan usaha.

Terobosan ini memungkinkan para pelaku usaha UMKM naik kelas dengan berbagai kemudahan digital yang ditawarkan dalam satu genggaman.

Direktur Utama hibank Jenny Wiriyanto mengatakan, kehadiran aplikasi ini untuk mempermudah UMKM dalam mengelola keuangan mereka serta membuka akses lebih luas terhadap peluang bisnis mereka.

"hi by hibank merupakan aplikasi mobile banking pertama yang berfokus pada ekosistem digital. Hanya dengan satu klik, berjuta potensi terbuka. Kemudahan dalam genggaman ini diharapkan dapat turut berkontribusi dalam mengakselerasi pertumbuhan UMKM di Indonesia," ujar Jenny.

Untuk meningkatkan literasi keuangan pelaku UMKM, hibank menghadirkan fitur hi-literasi, sebuah program edukasi digital mengenai keuangan, investasi, dan pengelolaan bisnis.