Arema FC Keok dari Persebaya, Dewa United Berpesta Gol

jpnn.com - GIANYAR - Arema FC menelan kekalahan ke-15 di Liga 1 musim ini.

Menjamu Persebaya Surabaya dalam derbi Jawa Timur di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (27/3) malam WIB, Arema FC kalah 0-1.

Gol semata wayang dalam laga tanpa penonton di tribune tersebut tercipta pada menit ke-40 atas nama bek Persebaya berkebangsaan Brasil Yan Victor.

Singo Edan -julukan Arema FC sejatinya punya peluang super untuk menyamakan kedudukan, tetapi sepakan penalti yang dieksekusi Dedik Setiawan pada menit ke-64, mentah di tangan kiper Persebaya Andhika Ramadhani.

Dari rangkuman statistik laga, Arema FC lebih unggul di banyak urusan, seperti penguasaan bola (61% vs 39%), total tembakan (21 vs 8), tembakan ke gawang (10 vs 3), dan kreasi peluang (10 vs 2).

Namun, itu tak cukup menghindarkan tim besutan Widodo C Putro dari kekalahan.