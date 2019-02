Ariana Grande Jadikan Jungkir Balik Percintaannya Inspirasi Album Baru

jpnn.com - Ariana Grande tidak butuh waktu lama untuk menggodok ide menjadi sebuah album. Dengan bahan dari jungkir balik kisah cintanya beberapa bulan terakhir, Grande merilis album Thank You, Next Kamis malam waktu setempat (7/2). Hanya sekitar enam bulan setelah album sebelumnya, Sweetener, dirilis.

Mantan kekasih Mac Miller itu mengemas 12 lagu di dalamnya. Ghostin adalah lagu pertama sekaligus memakan waktu pembuatan paling lama dalam album tersebut. Grande mengakui hal itu.

"Kami harus istirahat sebentar dari Ghostin. Itu adalah lagu pertama yang selesai. Lalu, kami kembali lagi dan membuat syair lagi dua pekan kemudian. Semua kami lakukan selama satu jam," cuit dia di Twitter, Sabtu (9/2).

Sebelum akhirnya album itu dirilis, Grande memang lebih dulu meluncurkan beberapa single. Dia mengawalinya dengan Thank You, Next yang langsung meroket dan menempati posisi pertama tangga lagu Billboard Hot 100. Hal itu sekaligus menandai debut pertamanya memuncaki chart tersebut.

Kalau Ghostin adalah lagu pertama, Break Up with Your Girlfriend, I'm Bored adalah lagu terakhir dalam album itu yang dia tulis. Klip videonya juga telah dirilis Kamis waktu setempat.

Dalam video yang ditonton 24,8 juta viewer itu, Grande mengisahkan keinginan untuk berpacaran dengan kekasih orang lain.

"Aku pikir itu lucu. Aku suka mengakhirinya dengan project yang lebih jujur dan dengan sebuah punchline," katanya di Twitter. (rollingstone/billboard/adn/c11/nda)

