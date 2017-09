Ariel Tatum Nyanyi Lagu Lana Del Rey, Netizen Heboh

Ariel Tatum. Foto: Instagram

jpnn.com - Ariel Tatum mengungkapkan kekagumannya kepada penyanyi Lana Del Rey. Dia mengunggah video cover lagu milik Lana yang disebutkan sebagai lagu favoritanya, Sabtu (30/9).

Lagu tersebut adalah, Tomorrow Never Came yang dinyanyikan Lana dengan Sean Ono Lennon, putra John Lennon dan Yoko Ono.

“My number one favorite song in @LanaDelRey ‘s new album. Tomorrow Never Came featuring Sean Ono Lennon. IYA ANAKNYA JOHN SAMA YOKO AAAA,” tulisnya dalam caption.

Tidak hanya memamerkan suara merdu, Ariel juga memperlihatkan kepiawaiannya bermain gitar.

Video ini pun langsung menyedot perhatian warganet. Video tersebut sudah ditonton lebih 1,3 juta pengguna Instagram.

Tidak hanya itu, komentar bernada pujian juga dilayangkan netizen untuk Ariel. Sebagian dari mereka bahkan memintanya untuk kembali masuk dapur rekaman dan merilis single.

Sumber : Pojoksatu