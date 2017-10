Artis Cantik Ini Bakal Jadi Pemeran Drama Fantasi Romantis

jpnn.com, JAKARTA - Artis Oh Yeon Seo telah dipastikan akan menjadi pemeran utama wanita untuk drama tvN terbaru, Hwayugi.

Hwayugi adalah drama fantasi romantis yang menceritakan bagaimana menemukan cahaya di dunia gelap dimana kejahatan merajalela.

Pertarungan antara hooligan dekaden dan monster pemberontak Son Oh Gong dan Woo Ma Gong terjadi dalam drama tersebut.

Aktor Cha Seung Won telah dikonfirmasi untuk bermain sebagai Woo Ma Gong, sementara dikabarkan bahwa Lee Seung Gi mungkin akan berperan sebagai Son Oh Gong.

Oh Yeon Seo akan berperan sebagai Jin Sun Mi, kepala "Big Debt Realtors" yang hanya mengawasi rumah-rumah sepi akibat bisnis yang gagal.

Ji Sun Mi cantik dan kaya, tapi sangat tidak ramah. Dia juga terjebak dalam cinta segitiga dengan Son Oh Gong dan Woo Ma Gong.

"Jin Sun Mi yang diperankan oleh Oh Yeon Seo adalah karakter unik yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam drama lain. Dia memainkan peran kunci sebagai karakter yang dicari semua roh jahat, juga karakter di tengah segitiga cinta unik antara Oh Gong dan Woo Ma Wang,” kata seorang sumber dari drama tersebut, seperti dilansir laman Soompi, Senin (30/10).

Hwayugi akan diarahkan oleh sutradara (PD) Park Hong Kyun dari The Greatest Queen Seon Deok dan ditulis oleh Hong Sisters dari The Greatest Love, You're Beautiful, Master's Sun dan My Girlfriend is a Gumiho.