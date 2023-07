ASABRI Raih The Best Company in Executing Bussiness Turnaround di Ajang SPEx2 DX Award 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT ASABRI (Persero) meraih penghargaan Strategy and Performance Execution Excellence atau dikenal dengan The SPEx2® DX Award 2023 pada Kamis, (6/7) di JS Luwansa Hotel, Jakarta Selatan.

SPEx2® DX Award hadir untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi organisasi yang dinilai memiliki kemampuan yang kuat dalam mengembangkan dan mengeksekusi strategi dan implementasi transformasi digital.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur SDM dan Hukum PT ASABRI, Sri Ainin Muktirizka didampingi Sekretaris Perusahaan Okki Jatnika, Kepala Divisi Strategi Perusahaan Rini Nurzianah, Kepala Divisi Strategi SDM Linda Harumania dan Kepala Divisi Layanan SDM Maman Suhendar.

Pada penghargaan The SPEx2® DX Award 2023 ini, juri menganugerahi PT ASABRI sebagai The Best Company in Executing Bussiness Turnaround.

Penghargaan ini diberikan atas keandalan dalam mengejar persaingan di era digital.

ASABRI telah melakukan pembenahan dan fokus pada eksekusi strategi tata kelola, pemulihan aset, investasi, optimalisasi pembenahan internal pada proses layanan, IT, produk, serta SDM, yang mampu mendorong peningkatan kinerja ASABRI dari sisi operasional dan finansial sebagai BUMN pelopor asuransi bagi TNI POLRI serta ASN Kemhan juga POLRI.

Okki Jatnika menuturkan penghargaan ini merupakan buah kegigihan ASABRI dalam menjalankan strategi dan inovasi.

“PT ASABRI berterima kasih kepada PT GML Performance Consulting dan Kontan Media atas penghargaan yang diberikan kepada dalam The SPEx2® DX Award Tahun 2023 ini. Penghargaan ini adalah buah dari kerja keras ASABRI dalam memberikan manfaat dan layanan yang terbaik bagi peserta," ujarnya.