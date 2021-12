ASEAN Ciptakan Kesetaraan Gender di Dalam Olahraga

jpnn.com, JAKARTA - Sekretariat ASEAN sukses menggelar talk show “ASEAN #WeScore” pada Jumat (3/12/2021), melalui Zoom dan YouTube live.

Sekretariat ASEAN menyelenggarakan acara hybrid di Jakarta dengan sepuluh Duta Olahraga Wanita ASEAN terpilih yang berpartisipasi secara virtual.

Direktur Tomohiko Arai, Pemimpin SOMS Badan Olahraga Jepang Divisi Hubungan Internasional secara resmi membuka talk show tersebut.

Menyampaikan pidato langsung dari Jepang, Direktur Tomohiko Arai mengatakan “Di bawah Kerja Sama ASEAN dan Jepang, perempuan dalam olahraga muncul sebagai salah satu bidang utama kerjasama olahraga”.

Dia mengakui terdapat kemajuan yang dicapai dalam mempromosikan kesetaraan gender melalui diskusi dan pertukaran perspektif.

Lebih lanjut, dia mengatakan ASEAN akan mengambil langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang menjunjung kesetaraan gender melalui olahraga.

Agenda selanjutnya adalah presentasi oleh Aya Noguchi, Asisten Profesor Fakultas Ilmu Olahraga dan Kesehatan Universitas Juntendo.

Aya Noguchi melaporkan hasil lokakarya “ASEAN-Japan Workshop on Promoting Gender Equality in Sports”, yang diadakan pada tanggal 10-13 Agustus 2021 oleh Japanese Center for Research on Women in Sport.