Ashley Young Pindah, Harry Maguire jadi Kapten MU

jpnn.com, MANCHESTER - Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengonfirmasi kabar penunjukan Harry Maguire sebagai kapten baru pasukannya.

Maguire menggantikan Ashley Young yang segera bergabung ke Inter Milan.

Solskjaer mengonfirmasi berita itu dalam sebuah wawancara dengan Sky Sports pada Jumat (17/1). Sebelumnya Young telah menjadi kapten MU sejak menggantikan Antonio Valencia di awal musim ini.

"Ia (Young) berusia 35 di musim panas ini dan bila ia ditawarkan kontrak dua tahun di suatu tempat, ia harus memutuskan sendiri apakah akan mengambilnya," kata Solskjaer.

To @ManUtd: you gave me the chance to play with legends, to win trophies, to work under the greatest manager in history and to be your captain. Thank you for letting me be part of your story for eight and a half years ? pic.twitter.com/6ENXMEtjTG — Ashley Young (@youngy18) January 17, 2020