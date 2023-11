Asosiasi HPTLC Chapter Indonesia Gelar Workshop

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia merupakan negara yang kaya dengan keragaman tanaman obat.

Kontrol kualitas bahan baku dan produk herbal merupakan suatu titik kritis dalam rangka menyediakan produk herbal yang berkhasiat dan aman.

Selain itu, dalam mengimplementasikan TKDN, yaitu untuk meningkatkan jumlah dan jenis produk obat bahan alam dalam negeri yang menggunakan bahan baku dalam negeri tentunya sangat diperlukan pengembangan metode kontrol kualitas mulai dari bahan baku sampai produk jadi.

Baca Juga: Solusi Alami Mengatasi Masalah Kesehatan dengan Walatra Herbal

Berkaitan dengan target dan tujuan tersebut, Asosiasi HPTLC Chapter Indonesia menggelar workshop yang pertama sejak resmi dibentuk pada 11 November 2019 silam.

"Kegiatan ini sekaligus merupakan eksposure yang akan memberikan informasi mengenai berbagai pengembangan dan aplikasi HPTLC sebagai metode kontrol kualitas bahan baku dan produk bahan alam," kata President of indonesia chapter of HPTLC Association Udayana University I Made Agus Gelgel Wirasuta.

Dengan mengusung tema besar “HPTLC: The future of Quality Assurance for Indonesian Herbal Medicine”, acara digelar di sebuah hotel di Jakarta.

Baca Juga: 3 Herbal Ini Ampuh Hempaskan Kolesterol yang Meningkat Drastis

"HPTLC ialah kromatografi lapis tipis versi kinerja tinggi dan merupakan teknik canggih untuk analisis tanaman," ujar Made.

Metode ini merupakan yang simpel, cepat dengan tingkat validasi yang baik dan mudah untuk diterapkan di berbagai penelitian tidak hanya pada herbal produk. Namun, juga untuk bidang pangan, obat, kosmetik dan forensik.