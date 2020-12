Asuransi Jasindo Siapkan Strategi Jitu untuk Dongkrak Bisnis pada 2021

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Jasindo) siap menghadapi pertumbuhan bisnis pada tahun depan seiring distribusi vaksin Covid-19 di Indonesia.

Direktur Pengembangan Bisnis Asuransi Jasindo Diwe Novara menjelaskan untuk 2021, Asuransi Jasindo telah membuat strategi bertajuk 'The New Jasindo'.

Strategi fokus kepada proses bisnis dan SDM yakni New Win, New Way, New Wave.

Diwe menjelaskan pada aspek bisnis (The New Win), Asuransi Jasindo sudah mulai membuat prioritas pada bisnis yang akan menjadi fokus utama, bisnis mana yang akan menjadi pelengkap dan mana yang akan dikurangi.

“Semuanya berpatok pada potensi net income-nya,” kata Diwe saat menggelar media Gathering di Anyer, Jumat (10/12).

Selanjutnya, di aspek proses bisnis Asuransi Jasindo akan melakukan banyak pembaruan (The New Way), yang tujuannya simplifikasi proses tetapi tetap memperhatikan proper process dan governance-nya.

“Kami melihat potensi ini di digitalisasi, jadi arah dari New Way-nya ini adalah digitalisasi,” tutur Diwe.

Di aspek SDM (The New Wave), Asuransi Jasindo memahami bahwa sebagai perusahaan jasa yang diharapkan menjadi partner pengelolaan risiko dari nasabah, karenanya, Asuransi Jasindo ingin memiliki sebanyak mungkin talent dan talent champion, yaitu leading talent dengan pemahaman mendalam mengenai customer centricity.