Asyik! Akhirnya Turun, Ini Daftar Harga BBM di Wilayah DKI Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) resmi menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi per 3 Januari 2023.

Adapun penurunan harga meliputi produk Pertamax (RON 92), Pertamax Turbo (RON 98), Dexlite dan Pertamina Dex yang berlaku mulai hari ini pukul 14.00 WIB.

Pengumuman harga BBM tersebut resmi disampaikan oleh Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati.

Aturan penyesuaian harga BBM tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima JPNN, Harga BBM Pertamax periode Desember 2022 turun Rp 1.100 menjadi Rp 12.800 per liter dari sebelumnya Rp 13.900 per liter.

Kemudian, untuk Pertamax Turbo turun Rp 1.150 menjadi Rp 14.050 per liter dari sebelumnya Rp 15.200 per liter.

Selanjutnya, produk Dexlite turun Rp 2.150 menjadi Rp 16.150 per lite dari harga sebelumnya Rp 18.300 per liter, sedangkan Pertamina Dex dibanderol Rp 16.750 per liter atau turun Rp 2.050 dari Rp 18.800 per liter.

Berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina per 3 Januari 2023 di wilayah DKI Jakarta:

1. Solar Rp 6.800 per liter.