Asyik! PUBG Kini Bisa Dimainkan di HP Murah Sekalipun

jpnn.com, JAKARTA - Sebuah varian yang lebih ringan dan lebih cepat yakni PUBG Mobile Lite resmi diluncurkan untuk pasar Indonesia. Dengan demikian, versi ini sudah bisa dimainkan melalui Google Play Store.

Melalui versi PUBG Mobile Lite, gim bergenre battle royale ini makin kompatibel dengan lebih banyak perangkat. Sehingga dapat dimainkan kapan saja, di mana saja dengan menggunakan perangkat apapun termasuk kapasitas RAM kecil.

BACA JUGA: Waduh! 10 Siswa Main Gim PUBG Mobile Malah Ditangkap Polisi

Dikembangkan dengan Unreal Engine 4, versi PUBG Mobile Lite menampilkan peta yang lebih kecil dan dibuat untuk 60 pemain, hasilnya bsia dimainkan lebih cepat 10 menit sambil tetap mempertahankan gaya permainan layaknya PUBG!

Paket instalasinya sendiri hanya 400 MB dan dibangun untuk perangkat yang memiliki RAM kurang dari 2 GB, versi Mobile Lite ini diatur agar permainan dapat dijalankan dengan lancar untuk semua pemain.

Bicara fitur PUBG Mobile Lite, pengembang menyiapkan antara lain Enhanced Aim Assist, Upgrade to Winner Pass, Bullet Trail Adjustment, Weapon Recoil Suppression, Extended Time to Kill, Location Display, Heal yourself while moving, Building Areas/ Supplies optimization, Map Quality Optimization, serta RPG and New Firearm integration. (mg8/jpnn)