Atasi Ganda Tuan Rumah, Marcus/Kevin ke 8 Besar Japan Open

Kevin Sanjaya (kiri) dan Marcus Fernaldi. Foto: Badminton Indonesia

jpnn.com, TOKYO - Ganda putra Indonesia Marcus Fernaldi dan Kevin Sanjaya melewati rintangan di 16 Besar Japan Open superseries.

Pada pertandingan yang digelar di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Kamis (21/9) sore WIB, Marcus/Kevin menang 21-13, 11-21, 21-18 atas Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang).

Statistik BWF mencatat pasangan yang kini menempati ranking dua dunia itu butuh waktu 47 menit menyingkirkan wakil Negeri Matahari Terbit peringkat 20 dunia itu. Kemenangan ini merupakan kesuksesan kelima buat Marcus/Kevin dalam lima kali pertemuan dengan Takuro/Yugo.

Di perempat final besok, Marcus/Kevin akan berhadapan dengan ganda Denmark Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen.

Dengan keberhasilan Marcus/Kevin, Indonesia sudah mengirim dua wakilnya ke perempat final. Sebelumnya ganda campuran Praveen Jordan dan Debby Susanto telah memesan satu tiket ke 8 Besar. (adk/jpnn)

Hasil Wakil Indonesia di 16 Besar Japan Open

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Takuto Inoue/Yuki Kaneko (Jepang) 19-21, 19-21

Praveen Jordan/Debby Susanto vs Satwiksairaj Rankireddy/Ashwini Ponnappa (India) 29-27, 16-21, 21-12

Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang) 21-13, 11-21, 21-18

Tommy Sugiarto vs Lee Chong Wei (5/Malaysia)

Greysia Polii/Apriani Rahayu vs Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi (1/Jepang)