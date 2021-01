Atasi Kebosanan di Rumah, Sherina Munaf dan Suami Lakukan Hal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan pengantin baru, Sherina Munaf dan Baskara Mahendra berbagi cerita mengenai keseharian mereka selama pandemi Covid-19.

Keduanya lantas berbagi cara bagaimana menikmati kebosanan selama berdiam diri di rumah.

"Kami embrace dulu rasa bosannya. Enggak apa-apa merasa bosan, justru kadang ide brilian itu datang pada saat kita bosan," kata Sherina, dalam bincang di Instagram Live Kawal COVID-19, Sabtu (23/1).

Saat ini, lanjut Sherina, dirinya dan suami sedang mempelajari hal baru seperti mengedit video, tetapi mereka juga memaklumi diri sendiri bila muncul perasaan tidak ingin melakukan apa-apa.

"Just take it slow... Yang paling penting itu survive di tahun seperti ini," ujar Sherina.

Baskara menambahkan, berada di rumah saja membuat mereka jadi mencoba permainan baru.

Salah satunya bermain puzzle berukuran besar yang rupanya seru untuk melewatkan waktu senggang.

"Enggak pegang elektronik selama tiga jam buat selesaikan puzzle-nya," tambah pemain film Bebas itu. (antara/jpnn)



