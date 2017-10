Atasi Kemacetan, Transjakarta Buat Rute Ekspress

Bus TransJakarta. Foto: dok.jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama manajemen PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) merumuskan solusi untuk mengatasi kemacetan akibat pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta.

Dari hasil diskusi diputuskan bahwa Transjakarta membuat rute ekspress dan rute lintas mulai Senin (23/10) besok.

Keenam layanan baru ini, yakni rute Lintas Pulogadung-Harmoni (via koridor 10 dan 4), Rute Ekspress PGC-Tanjung Priok (via tol) dan Tanjung Priok-PGC (via tol), Rute Lintas Cililitan-Dukuh Atas (via koridor 10 dan 4), Rute Ekspress Kampung Rambutan-Kampung Melayu (via tol), dan Rute Lintas Monas-Ragunan via (koridor 13).

"Rute Lintas Monas-Ragunan akan melalui koridor 1 langsung ke koridor 13 dengan waktu operasi sejak pukul 15.00 WIB-21.00 WIB. Ini untuk menghindari titik macet parah di Simpang Kuningan dan Mampang akibat proyek pembangunan terowongan di Mampang-Kuningan,” ujar Direktur Utama Transjakarta Budi Kaliwono di Jakarta, Jumat (20/10).

Sementara bagi pelanggan di sekitar Tanjung Priok yang ingin menuju Sudirman Thamrin dan Jatinegara, Semanggi, serta Kuningan disediakan rute ekspress Pulogadung-Harmoni melalui koridor 2, koridor 4, koridor 10, koridor 5, dan koridor 2.

Layanan baru ini tersedia pukul 06.00 WIB hingga 10.00 WIB dan 16.00 WIB-20.00 WIB dan diyakini akan menjadi solusi atasi kemacetan di Senen akibat pembangunan terowongan.

Ada juga rute Ekspress PGC-Tanjung Priok via tol tersedia pukul 06.00 WIB hingga 10.00 WIB dan 16.00 WIB-20.00 WIB. Juga untuk sebaliknya, Tanjung Priok-PGC via tol beroperasi pukul 06.00-09.00 WIB.

Skema ini akan memangkas waktu tempuh. Alhasil pelanggan Transjakarta bisa lebih cepat sampai tujuan.