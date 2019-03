Atasi Persoalan Geng Motor, Pak Harno Sediakan Arena Balap 100 Hektare

jpnn.com, BANDUNG - Mayjen TNI Purn Suharno punya cara mengatasi masih maraknya geng motor dan balapan liar di Bandung, Jawa Barat. Calon anggota DPD RI dapil Jabar ini membangun trek khusus balapan dengan berbagai macam tingkat kesulitan.

Suharno menyediakan lahan seluas 100 hektare di Desa Babakan Kecamatan Ciparai dan Desa Mekar Sari Kecamatan Pacet wilayah Kabupaten Bandung Jawa Barat.

Lahan 100 hektare bukan kecil, sehingga secara teritorial dia membukanya di dua desa dan dua kecamatan. Dengan adanya trek balap itu, caleg nomor urut 60 itu berharap bisa memberikan solusi masalah geng motor dan balapan liar.

"Banyak pejabat dan tokoh masyarakat yang angkat bicara jika terjadi persoalan dengan geng motor di Bandung. Mereka lalu beramai-ramai sibuk membahas masalah tanpa pernah punya solusi. Persoalan ini sering menjadi isu nasional, terus terjadi berulang-ulang selama puluhan tahun tanpa pernah ada yang bisa memberikan solusi. Namun, apa yang dilakukan oleh Pak Harno ini adalah langkah konkret," ujar Fachruddin, salah seorang pembalap yang telah mencoba trek balap ini, Selasa (5/3).

Persoalan geng motor, begal dan balapan liar memang menjadi persoalan buat daerah yang juga dikenal dengan sebutan Paris Van Java.

"Saya membangun trek ini karena saat muda dulu hobi dengan balap. Di lahan ini saya memberikan beraneka macam tantangan trek yang bisa memacu adrenaline bagi para pembalap. Bukan hanya balapan motor, juga ada arena untuk off road bagi para pencinta off road. Sehingga mau balapan motor atau balapan mobil off road, bisa menggunakan lahan ini," ucap Suharno. (adk/jpnn)