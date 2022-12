Atmos Hadir di Urban Sneaker Society 2022, Catat Tanggalnya

jpnn.com, JAKARTA - Retail sneaker dan streetwear asal Tokyo, Jepang Atmos melihat kebutuhan akan lifestyle dan kenyamanan dalam kegiatan sehari-hari tidak dapat dihindari.

Brand Manager Atmos Oktaviani Abby mengatakan untuk menjaring konsumennya Atmos mendukung sneakers culture di Indonesia dengan kembali hadir dalam acara Urban Sneaker Society 2022.

Acara yang digelar pada 9 - 11 Desember di Jakarta Convention Center Hall A-B bakal memanjakan pencinta sneakers.

Baca Juga: JD Sports Beri Banyak Promo dan Undian Menarik untuk Pencinta Sneakers

Menurut Abby, gelaran itu juga membawa inspirasi penggunaan sneakers dan gaya sporty dalam berbagai kegiatan.

Atmos membawa beragam items sneakers mulai dari Nike, Adidas, Asics, New Balance, On Running dan Hoka One One hingga koleksi kolaborasi atmos x New Balance 2002R 'Oasis'.

“Keikutsertaan atmos Indonesia dalam USS 2022 bertujuan untuk memperkuat sneaker culture di Indonesia. We are here to provide you the style and comfort as well as inspirations for daily life. Atmos Indonesia menyediakan beragam sneakers untuk kegiatan sehari-hari,” Kata Oktaviani Abby, di Jakarta, Sabtu (10/12).

Baca Juga: Presiden Jokowi Pamer Sepatu Sneakers Buatan Greysia Polii

Abby menilai banyak orang mengenakan sneakers saat rapat.

Sneakers pun menjadi bagian dari hidup modern saat ini karena gaya dan kenyamanannya.