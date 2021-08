Atta Halilintar Rilis Lagu This Is Indonesia, Menparekraf: Sukses Membangkitkan Semangat

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyambut baik langkah Atta Halilintar, yang merilis lagu berjudul 'This Is Indonesia.

Lagu tersebut dirilis dalam menyambut HUT ke-76 RI.

Sandiaga menyebut lagu teranyar Atta tersebut membangkitkan semangat bangsa.

"Lagunya sukses untuk membangkitkan semangat bangsa. Lagunya mempersatukan kita semua," ujar Sandiaga usai menghadiri perilisan lagu 'This Is Indonesia'.

"Lagunya juga membangkitkan optimisme bahwa kita bisa bangkit di saat sulit, menang melawan COVID dan bersama-sama, we can do it," imbuh Sandiaga.

Tak hanya itu, Sandiaga menilai suami Aurel Hermansyah itu juga telah membuka jalan bagi para anak bangsa dalam situasi pandemi COVID-19.

"Atta Halilintar memperlihatkan bahwa pembatasan, apakah itu PPKM Level 4, PSBB, tidak membatasi imajinasi dan kreatifitasnya," kata dia.

Pria berkacamata ini memastikan, Kemenparekraf akan terus mendukung karya anak bangsa. Dia juga menegaskan pihaknya akan senantiasa hadir membantu anak-anak bangsa yang ingin melahirkan karyanya.