Australian Open 2020: Petenis Cantik Ini Dapat Ilham dari Gunung Kilimanjaro

jpnn.com, MELBOURNE - Juara dua kali ajang grand slam (Roland Garros 2016 dan Wimbledon 2017) Garbine Muguruza lolos ke putaran ketiga Australian Open 2020.

Muguruza masuk 32 Besar AO 2020 setelah mengalahkan harapan tuan rumah Ajla Tomljanovic dengan skor 6-3, 3-6, 6-3 di Rod Laver Arena, Melbourne, Kamis (23/1).

Mantan petenis nomor satu dunia asal Spanyol itu pun mengaku, telah melakukan persiapan yang tidak lazim untuk mendapatkan kembali sentuhannya di dunia tenis yakni mendaki Gunung Kilimanjaro di Tanzanina.

Hal itu dia lakukan demi menjernihkan pikirannya. "Anda mendaki gunung itu dan hanya Anda saja. Anda tidak mendapat penghargaan, hadiah, foto apa pun, tidak ada apa-apa di sana," kata Muguruza tentang beberapa hari pendakiannya di gunung tertinggi Afrika itu pada November silam.

?? "I've never done anything like it" @GarbiMuguruza says Mount Kilimanjaro was an incredible experience. Is it on your bucket list? #AO2020 | #AO2020 pic.twitter.com/TCdhQhzZF0 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2020