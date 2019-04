Avengers: Endgame Tayang 24 Jam

jpnn.com - Avengers: Endgame baru tayang secara global besok (26/4). Meski begitu, bioskop di beberapa negara punya kesempatan tayang lebih dulu. Termasuk Indonesia.

Di Tiongkok, yang merupakan pasar film terbesar kedua di dunia, film tersebut tayang pada Selasa (23/4) tengah malam waktu setempat. Endgame langsung meraup angka penjualan tiket USD 110 juta (Rp 1,6 triliun).

Menurut data dari jasa penjualan tiket terbesar di Tiongkok, Maoyan, pada pukul 16.00 kemarin (24/4) tiket Endgame hari itu sudah terjual 99,1 persen. Endgame diprediksi meraup USD 521 juta (Rp 7,3 triliun) selama penayangan penuh di Tiongkok.

Penjualan tiket Endgame pada hari pertama mengalahkan pemegang rekor sebelumnya. Yakni, film lokal yang berjudul Monster Hunt 2 (2018). Tayangan tersebut meraup USD 59,6 juta (Rp 840,4 miliar). Jika angka USD 521 juta (Rp 7,3 triliun) itu tercapai, Endgame akan menjadi film asing dengan penjualan tiket terbanyak di Tiongkok. Mengalahkan The Fate of the Furious (2017) senilai USD 393 juta (Rp 5,5 triliun).

Warga Indonesia pun menyambut Endgame dengan antusias. CJ CGV Cinemas Indonesia memulai showtime Endgame pukul 06.00 WIB sampai pukul 00.00 WIB.

Kepala Divisi Sales & Marketing CJ CGV Cinemas Indonesia Manael Sudarman menyatakan, jumlah showtime yang tersedia untuk Endgame lebih besar 16,5 persen jika diban­dingkan dengan Avengers: Infinity War (2018).

''Kita melihat bahwa kombinasi pemasaran dan review yang masuk terhadap film Endgame berpotensi menghasilkan penjualan tiket yang maksimal,'' ujarnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin. Pertumbuhan penonton Endgame pada hari pertama, lanjut dia, meningkat 30 persen jika dibandingkan dengan hari pertama Avengers: Infinity War.