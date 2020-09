Ayah Mey Chan Diduga Meninggal karena Covid-19, Manajemen Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Dita Anggraeni atau lebih dikenal sebagai Mey Chan tengah berduka atas meninggalnya sang ayah.

Mantan pasangan duet Maia Estianty mengabarkan kabar duka itu melalui akunnya di Instagram, Kamis (17/9).

Ayah Dita dikabarkan meninggal dunia karena terinfeksi virus corona atau Covid-19. Hal itu diketahui dari tagar yang dituliskan Dita.

"Love you my bapak, my beautiful soulm rest in peace..#covidvictim," tulis Dita Anggraeni.

Dia juga memperlihatkan makam sang ayah yang dipenuhi bunga. Dia hanya bisa menyaksikan sang ayah dikubur dari jauh karena protokol covid-19.

Namun hingga kini, manajer Dita Anggraeni Unil, belum berani mengungkap penyebab ayah sang artis meninggal dunia.

Dia mengatakan bahwa pihaknya masih belum menceritakan secara detail mengenai sang ayah.

"Dita masih dalam suasana duka, masih terpukul banget. Jadi kebenarannya gimana saya sih belum dapat info yang valid," kata Unil, saat dihubungi awak media.