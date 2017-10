Ayu Dianggap Seumuran dengan Sosok Ibu di Pengabdi Setan

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut Ayu Ting Ting ternyata mengagumi Ayu Laksmi yang sukses memerankan sosok ibu dalam film Pengabdi Setan.

Tak heran, saat berkesempatan bertemu langsung dengan Ayu Laksmi, dia pun menyempatkan diri untuk berfoto bersama.

Saking senangnya, pelantun lagu Sambalado itu mengunggah foto tersebut di akun Instagram pribadinya.

"Hi ibuuu.....aslinya cantik dan ngg serem hhehehehhehehehee thank u for coming...," tutur Ayu Ting Ting dalam akun Instagram pribadinya, Selasa (24/10).

Dalam foto tersebut, keduanya tampak memperlihatkan wajah cantiknya di hadapan kamera.

Sayang, foto itu malah membuat warganet kembali mem-bully Ayu Ting Ting. Mereka mencibir Ayu yang dianggap seumuran dengan Ayu Laksmi.

“Kaya seumuran bul mukanye tua banget padahal umur masih 25 taon,” celetuk akun yeyet_atikah.

"Seumuran ya teh?" tulis warganet dengan nama akun fajarns99. "Pas tdi liat foto nya dikirain seumuran," ucap pemilik akun kikifahirafa.