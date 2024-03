Ayu Ting Ting Segera Nikah, Boy William: Aku Selalu Doakan yang Terbaik

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Boy William menyampaikan komentar terkait kabar Ayu Ting Ting segera menikah dengan Lettu Muhammad Fardhana.

Dia mengaku selalu mendoakan yang terbaik bagi siapa pun, termasuk Ayu Ting Ting.

"Doakan saja yang terbaik untuk semua orang," kata Boy William dalam tayangan Instens Investigasi, Minggu (3/3).

Pemain film Dimsum Martabak itu berharap apa yang direncanakan Ayu Ting Ting merupakan jalan terbaik.

Boy William juga berdoa agar pelantun Sambalado itu selalu mendapat kebahagiaan.

"Aku selalu doakan yang terbaik. Buat mereka berdua atau siapa pun, all the best. Semoga bahagia ke depannya," tambah host Indonesian Idol itu.

Diketahui, Boy William sempat dikabarkan dekat dengan Ayu Ting Ting.

Akan tetapi, Ayu Ting Ting malah dilamar oleh Lettu Muhammad Fardhana pada awal Februari 2024 lalu.