Aziz Hedra Rilis EP Lesson, Berisi Lagu-Lagu Galau

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Aziz Hedra memasuki babak baru dalam perjalanan karier di industri musik.

Setelah sukses merilis tiga single yang mencuri perhatian, dia siap meluncurkan mini album atau EP berjudul Lesson.

Album tersebut berisi lima lagu, terdiri dari tiga lagu yang sudah dirilis yaiti Somebody’s Pleasure, No More You & I, dan Issa Goodbye, serta dua lagu baru.

Baca Juga: Keseruan Mea Shahira dan Aziz Hedra Nobar Grammy Awards 2024

Aziz Hedra mengatakan bahwa semua lagu yang ada di dalam EP itu memiliki benang merah yang sama, yaitu menceritakan saat seseorang mengalami masalah-masalah percintaan, seperti patah hati, galau, atau sedih.

Menurutnya, semua itu pada akhirnya akan menjadi pembelajaran bagi mereka yang mengalaminya, belajar untuk kuat dan tabah saat menghadapi masalah

"Itu sebabnya EP ini memakai judul Lesson. Aku ingin mengingatkan orang-orang bahwa kita semua memiliki pelajaran dalam perjalanan hidup masing-masing. Nantinya, EP ini akan bersambung ke albumku dan akan ada kejutan di sana," kata Aziz Hedra, Kamis (7/3).

Pembuatan EP Lesson memakan waktu satu tahun, dimulai dari perilisan Somebody’s Pleasure pada Januari 2023.

Meski Aziz Hedra sudah menulis banyak lagu dari sejak single pertama, namun tim Sony Music Entertainment Indonesia tidak ingin terburu-buru dan berusaha mencari tema yang tepat untuk EP pertama ini agar nanti bisa berlanjut ke albumnya.