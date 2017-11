Azwar Anas Dapat Satya Lencana Karyabhakti Praja Nugraha

jpnn.com, BANYUWANGI - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meraih penghargaan sebagai kabupaten berkinerja terbaik dari Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan Satya Lencana Karyabhakti Praja Nugraha itu diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo atas nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Bupati Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Jumat (9/11).

Penghargaan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha merupakan penghargaan kepada daerah terbaik dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Banyuwangi masuk dalam enam besar daerah terbaik dari 416 kabupaten seluruh Indonesia. “Penghargaan ini kami berikan kepada kepala daerah yang mampu menjalankan amanah masyarakat dengan baik. Konsisten mewujudkan program kerja. Meski belum selesai masa jabatannya, sekitar 80 persen program telah dilaksanakan. Artinya, kekurangan pasti ada, tapi kinerjanya sudah sangat bagus," ujar Tjahjo.

Penilaian dalam penghargaan ini tidak hanya dilakukan Kementerian Dalam Negeri, tapi juga melibatkan kementerian dan lembaga lainnya, seperti Kemenpan-RB, Kemenkeu, Kemenkumham, Bappenas, BKN, BPKP, BPS, dan LAN.

Bupati Anas menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen yang terus mendukung pengembangan Banyuwangi. “Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus mengembangkan program-program baru dalam satu kesatuan gerak dengan pemerintah pusat menyukseskan Nawacita Presiden Jokowi,” ujarnya.

Anas menambahkan, penilaian LPPD terdiri aras lebih dari seratus aspek penilaian, seperti pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan umum. Aspek-aspek terukur lain juga dinilai.

“Alhamdulillah, kerja-kerja gotong royong di berbagai sektor selama ini berhasil meningkatkan pendapatan per kapita warga Banyuwangi dari Rp20,8 juta per orang per tahun pada 2010 menjadi Rp41,46 juta per orang per tahun pada 2016 atau ada kenaikan 99 persen. Angka kemiskinan pun menurun cukup pesat menjadi 8,79 persen pada 2016,” ujar Anas.

Anas menambahkan, khusus di penilaian bidang pendidikan dan kesehatan, Banyuwangi mendapatkan nilai yang sangat baik, bahkan pada beberapa indikator capaiannya 100 persen.