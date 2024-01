Bagan 16 Besar Piala Asia 2023: Indonesia Vs Australia, Thailand Vs Uzbekistan

jpnn.com - DOHA - Dua dari empat wakil Asia Tenggara di Piala Asia 2023, Indonesia dan Thailand mengantongi tiket 16 Besar.

Indonesia mencatat sejarah, dengan menembus 16 Besar Piala Asia, setelah menyandang status sebagai satu dari empat peringkat ketiga terbaik penyisihan grup.

Skuad Garuda yang berada di Grup D mengoleksi poin tiga, hasil dari satu kali menang (vs Vietnam) dan dua kali kalah (vs Irak dan vs Jepang).

Di 16 Besar, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan akan menghadapi juara Grup B Australia, Minggu (28/1).

Baca Juga: Perpanjangan Kontrak Shin Tae Yong Tergantung Hasil Piala Asia 2023

flashscore

Sementara itu, Thailand lulus ke 16 Besar menyandang status runner up Grup F.