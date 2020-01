Bagan Perempat Final Ganda Putra Indonesia Masters 2020

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia menempatkan tiga ganda putra di babak perempat final Indonesia Masters 2020. Duo terakhir yang lolos ialah Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya alias Minions.

Ganda peringkat satu dunia yang juga bertahan Indonesia Masters tersebut lolos ke fase 8 Besar setelah mengalahkan ganda Tiongkok He Ji Ting/Tan Qiang 21-19, 21-13.

Dalam pertandingan di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (16/1) malam WIB itu, Minions tampak hanya kesulitan di gim pertama. Sementara di gim kedua, Marcus/Kevin bermain lebih cepat menyudahi perlawanan.

Statistik BWF mencatat, Minions butuh waktu 31 menit mengalahkan He/Tan. Sebelum Minions, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan alias Daddies lebih dahulu ke perempat final setelah menyingkirkan ganda Taiwan Lu Ching Yao/Yang Po Han 21-19, 22-20.

Satu ganda putra lainnya, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto alias FajRi juga ke perempat final, setelah melakoni pertarungan sengit melawan Ou Huan Yi/Zhang Nan 21-10, 12-21, 21-19.

Selain tiga ganda Indonesia, lima slot lainnya di perempat final ganda putra diisi oleh tiga pasangan dari Malaysia, satu lagi Denmark dan satu lagi dari Taiwan. (adk/jpnn)

Perempat final ganda putra Indonesia Masters 2020:

1. Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya (Indonesia) vs Goh Sze Fei/Nur Izzuddin (Malaysia)

2. Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia) vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia)

3. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Indonesia) vs Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Denmark)

4. Lee Yang/Wang Chi Lin (Taiwan) vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Indonesia)

Semifinal: 1 vs 2, 3 vs 4