Baim Wong Raih Piala WebTVAsia Awards 2019 di Vietnam

jpnn.com, JAKARTA - Ajang penghargaan bergengsi bagi pelaku dunia hiburan di Asia, WebTVAsia Awards 2019 sukses digelar. Malam puncak acara yang diadakan WebTVAsia dan Metub Network itu diadakan di Ho Chi Minh City, Vietnam pada 5 Desember 2019 waktu setempat.

Sejumlah publik figur asal Indonesia sukses berjaya di WebTVAsia Awards 2019. Pada tahun ini, sebagai perwakilan dari Indonesia, Arif Muhammad (Mak Beti), Raditya Dika, dan Baim Wong berhasil membawa pulang penghargaan.

Arif Muhammad berhasil mendapatkan piala dari kategori WebTVAsia Outstanding Content Of The Year, sementara Raditya Dika memenangkan kategori WebTVAsia Creator of The Year.

Baca Juga: Baim Wong Bangga Claudia Emmanuela Jadi Jawara The Voice of Germany 2019

Ditambah akun YouTube Baim Paula yang meraih penghargaan dalam kategori WebTVAsia Breakout Channel of The Year.

"Thank you. Indonesia menang loh. Ah senangnya," kata Baim Wong lewat akun Instagram miliknya, Jumat (6/12).

Lebih dari 600 tamu VIP dari Asia menghadiri acara ekslusif tersebut. Malam puncak juga berlangsung secara live-streaming di akun Youtube maupun halaman Facebook resmi dari WebTVAsia dan METUB Network yang menjangkau 126 juta subscribers secara global.



WebTVAsia Awards sebelumnya telah diadakan di Malaysia dan Korea. Saat itu, ajang ini berhasil menghadirkan lebih dari 200 A-list dan bintang digital yang meramaikan karpet merah.

Baca Juga: Baim Wong Ungkap Sosok yang Menyarankannya Jadi YouTuber

Antara lain, Girls Generation, Momoland, Piko Taro, Chipu, Radiofish, Kim Domingo, dan Bie Ska.

Pada 2019, Vietnam terpilih menjadi tuan rumah. Mengangkat tema Celebrate Asia: Rise of Vietnam, panitia WebTVAsia dan Metub Network menyajikan malam selebrasi untuk para stakeholder industri digital yang paling berpengaruh seperti, kreator konten, brand, dan media, dengan penampilan All-Star. (mg3/jpnn)