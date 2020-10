Bamsoet: Kemampuan Modifikator Indonesia Tak Kalah dengan Luar Negeri

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama aktor dan youtuber Andre Taulany melakukan penjurian terhadap hasil modifikasi tiga tokoh otomotif ternama dalam ajang Indonesia Modification Expo (IMX) LiveModz 2020 bertajuk No Guts, No Glory.

Ketiga tokoh otomotif itu yakni Ridwan Hanif, Fitra Eri, dan Motomobi. Sejak 29 Juli 2020, ketiganya mulai memodifikasi mobil Vios Limo Ex-Taxi, dengan budget Rp 75 juta (Rp 25 juta cash dan Rp 50 juta endorse).

"Tugas saya dan Mas Andre Taulany sangat berat. Karena hasil karya modifikasi Ridwan Hanif, Fitra Eri, dan Motomobi, sangat spektakuler. Ketiganya menunjukan kreatifitas seni modifikasi dengan skill papan atas. Persaingannya sangat ketat. Tak kalah dengan modifikator luar negeri," ucap Bamsoet saat menjadi juri LiveModz IMX 2020, di Jakarta, Sabtu (10/10).

Menurutnya, dewan juri tidak hanya menilai dari segi kemewahannya, melainkan dari keunikan, diferensiasinya, hingga out of the box-nya. Secara garis besar, aspek penilaian meliputi workmanship dan estetika, creativity, uniqueness, serta kondisi produk di semua lini modifikasi, baik pada sektor exterior, interior dan audio system.

"Tentu saja dengan tetap mempertahankan aspek kenyamanan dan keselamatan berkendara," kata ketua MPR yang juga penggemar otomotif ini.

Bamsoet menjelaskan secara garis besar detail modifikasi yang dilakukan Ridwan Hanif. Antara lain custom jok depan menggunakan audi A4 tahun 2015, custom penopang paha, dan repaint pada bagian cover plastik.