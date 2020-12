Bamsoet Kembali Menerima Award Inspiring Leader of Politician

jpnn.com, BOGOR - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo kembali mendapatkan penghargaan atau award sebagai Inspiring Leader of Politician dalam Anugerah Teropong Leadership Award 2020 yang diselenggarakan media Teropong Senayan. Sebagai wujud apresiasi atas berbagai peran Bamsoet yang dinilai telah memberikan inspirasi ditengah situasi keterpurukan bangsa akibat pandemi Covid-19.

“Pandemi datang tanpa permisi. Membuat seluruh negara kalang kabut menghadapinya. Bangsa Indonesia patut bersyukur, di tengah berbagai keterbatasan, kita masih mampu menghadapi pandemi ini dengan mengedepankan semangat gotong royong. Tak hanya pemerintah yang membantu rakyat, sesama rakyat juga saling memberikan bantuan," ujar Bamsoet saat menerima penghargaan Inspiring Leader of Politician, secara virtual dari Bogor, Jumat (18/12/20).

Ketua DPR RI ke-20 ini menilai, pandemi Covid-19 telah menjadi batu ujian bagi para pemimpin untuk menunjukkan kompetensi dan kapabilitas kepemimpinannya di mata masyarakat.

Ada banyak karakteristik kepemimpinan di masa pandemi yang dapat dijadikan rujukan. Beberapa diantaranya adalah sikap tegas, tenang, optimis, responsif, kolaboratif, transparan, empati dan visioner.

“Salah satu kunci penting untuk menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan adalah adanya keteladanan sikap dan perilaku dari para figur pemimpin dan tokoh masyarakat. Karena di tengah suasana keprihatinan menghadapi pandemi, keteladanan adalah sarana komunikasi yang paling sederhana, paling mudah diterima masyarakat, sekaligus paling efektif," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Golkar dan wakil ketua umum Kadin Indonesia ini menekankan, respon dan cara para pemimpin menghadapi situasi sulit di tengah pandemi tidak boleh semata-mata didasarkan pada niat baik saja. Tetapi harus diwujudkan secara nyata agar benar benar membawa nilai kemanfaatan bagi seluruh rakyat.

“Kita patut mengapresiasi dan mendukung langkah Presiden Jokowi menggratiskan vaksin Covid-19 untuk seluruh rakyat Indonesia. Walaupun demikian, bukan berarti kita bisa melonggarkan protokol kesehatan. Karena ketersediaan vaksin masih sangat terbatas. Untuk tahap awal, kita sudah mendapatkan 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 dari Sinovac. Tahap berikutnya akan mendapatkan 1,9 juta dosis. Hingga seluruh rakyat bisa divaksinasi, seluruh penduduk tanpa terkecuali tetap wajib menjalankan protokol kesehatan," tutur Bamsoet.

Selain penghargaan Inspiring Leader of Politician, Bamsoet juga telah mendapatkan berbagai penghargaan. Antara lain Adhi Karya Award (1995); Top Eksekutif Indonesia (1996); PWI News Maker Award (2010); The Best and The Next Legislator Award (2014); 10 Tokoh Politik dengan Branding Otentik dari Polaris Data and Story Lab (2018); Anugerah Pers Jawa Tengah dari Suara Merdeka Network (2018); Best Communicators dari majalah PR Indonesia (2018); Golden Democracy Award dari Rakyat Merdeka Online (2018).