Bamsoet: Ketahanan Nasional Harus Dituntaskan dengan Vaksin

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai 213 negara dunia yang terjangkiti virus Covid-19, termasuk Indonesia, selain sedang berjuang menekan penyebaran virus dan memulihkan ekonomi yang hancur akibat pandemi, juga sedang bersaing mendapatkan vaksin secara cepat.

Ketahanan nasional melawan virus Covid-19 harus dituntaskan dengan vaksin. Adaptasi pola hidup baru (new normal) hanya akan mengendalikan penyebaran virus, tak bisa menghentikan total.

“Minggu lalu, Amerika, Inggris, dan Kanada mengeluarkan peringatan keamanan. Intelijen ketiga negara tersebut menduga Rusia sedang berusaha meng-hack data vaksin Covid-19 yang sedang mereka kembangkan. Tanggal 22 Juli 2020, Amerika Serikat meminta China menutup konsulat jenderalnya di Houston, Texas sebagai upaya agar China tak bisa mengejar penemuan vaksin yang dikembangkan National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID) yang berbasis di Texas. Menandakan betapa gentingnya pandemi Covid-19 yang hanya bisa dituntaskan melalui penemuan vaksin,” ujar Bamsoet dalam Seminar Nasional Virtual 'Ketahanan Nasional di Era New Normal', yang diselenggarakan STIE Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia (STIE IPWI), dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (29/7/2020).

Turut serta Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Ketua STIE IPWI Dr. Suyanto, dan Pendiri Yayasan IPWI Soemitro.

Mantan Ketua DPR RI ini memaparkan, saking gentingnya, Amerika bahkan telah berinvestasi USD 2,2 miliar untuk mendukung penelitian program vaksin yang dikembangkan perusahaan farmasi Moderna, Johnson & Johnson, dan AstraZeneca.

Dukungan finansial tersebut membuat Amerika mendapatkan 300 juta dosis vaksin dari AstraZeneca pada akhir 2020.

Baca Juga: Gus Jazil Dorong Pemerintah Segera Bangun Infrastruktur Penunjang di Kawasan Danau Kelimutu

“Indonesia melalui PT Biofarma sudah menjalin kerjasama dengan Sinovac Biotech China untuk memproduksi vaksin Sinovac sebagai penangkal virus Covid-19. Vaksin Sinovac merupakan satu dari lima vaksin dunia yang sudah memasuki uji klinis fase ketiga. Empat vaksin lainnya antara lain Sinopharm oleh Wuhan Institute of Biological Products dan Beijing Institute of Biological Products, China; AstraZeneca oleh University of Oxford, Inggris; dan Moderna oleh NIAID, Amerika Serikat," papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memandang melalui kerja sama tersebut, di tahun 2021 Indonesia sudah bisa memproduksi sendiri vaksin dan menjadi salah satu negara yang paling awal menyuntikan vaksin penangkal Covid-19 kepada warganya. Tak menutup kemungkinan, Indonesia juga bisa membantu negara-negara dunia lainnya dalam menyiapkan vaksin.