Band Reggae UB40 Akan Gelar Konser Pertama Kali di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Band reggae legendaris asal Birmingham, UB40, dipastikan bakal menggelar konser untuk pertama kali di Indonesia. Grup yang terbentuk sejak 1978 itu akan menjadi bintang tamu utama dalam 'Sunset Bali Music Festival' di Nusa Dua Beach, Bali pada 6 dan 7 Desember 2019 mendatang.

"Kami sengaja mengundang UB40 yang merupakan grup reggae fenomenal untuk pertama kali ke Indonesia," kata CEO Rajawali Indonesia Anas Syahrul Alimi yang juga selaku event consultant Sunset Bali Music Festival 2019, di Hard Rock Cafe, Jakarta, Selasa (22/10).

Menurut Anas Syahrul, kehadiran UB40 dalam 'Sunset Bali Music Festival' sangat spesial. Ini menjadi satu-satunya penampilan UB40 di Asia, sebab mereka tengah sibuk tur di Amerika Serikat.

"Jadi UB40 sengaja menyelipkan jadwal ini di antara tur Amerika Serikat mereka. Begitu besar magnet Bali buat mereka," ucap pendiri Prambanan Jazz tersebut.

Anas menambahkan, UB40 yang kini dihuni oleh James Brown, Robin Campbell, Earl Falconer, Norman Hassan, Brian Travers dan Duncan Campbell bakal tampil dengan formasi lengkap. Ditambah dengan mantan personel yang juga pendiri band tersebut yakni Ali Campbell.

"Ali Campbell ini memang masih sering tampil dan membantu UB40," imbuhnya.

Selain UB40, 'Sunset Bali Music Festival' juga melibatkan banyak musisi Indonesia lainnya untuk berkolaborasi dengan keindahan alam Bali. Seperti Kla Project, Navicula, The Groove, Steven & Coconut Treez, Andre Hehanusa, The Hydrant, Ras Muhamad, Shaggydog, Souljah, Tulus, Saxx In The City, Galabby, Joni Agung & Double T.

"Festival musik bertaraf internasional ini akan memadukan keindahan panorama alam yang ada di Pantai Nusa Dua dengan alunan musik yang sangat luar biasa dari para musisi dunia dan Indonesia," tutup Michael Umbas, selaku penyelenggara Sunset Bali Music Festival sekaligus Inisiator Great Bali Experience. (mg3/jpnn)