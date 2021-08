Bangkitkan Kreator Lokal, VIA-Lokanima Kampanyekan Semarak Animasi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - VIA dan Lokanima berkolaborasi mengembangkan industri konten kreatif. Kerja sama ini ditandai bersamaan dengan Kick Off Nasional Pride Campaign 'Semarak Animasi Nasional'.

CEO PT Digi Bintang Sinergi (VIA) Ahmad Zulfikar Said mengatakan bahwa kolaborasi itu untuk merangkul dan mendukung karya anak bangsa.

Kolaborasi ini ditujukan terutama dalam pengembangan industri Film, Animation Factory & Digital Technology.

Baca Juga: Animasi Ini Budi Bakal Jadi Materi Belajar di Sekolah

Selain itu, membangun wadah bagi para insan kreatif Indonesia untuk bertumbuh dalam ekosistem bisnis yang mendukung proses pengembangan industri animasi dan film karya anak negeri.

"Ini akan menjadikan VIA-Lokanima sebagai rumah bagi para hyperlocal content creators serta mendukung penuh kemajuan industri konten lokal," kataya, Jumat (13/8).

Nantinya, Kerja sama ini akan mendorong kolaborasi pengembangan bisnis yang lebih besar antara KEK Singhasari di Malang, dan VIVA Group.

Hal senada juga disampaikan oleh David Santoso selaku Direktur Utama PT Lokanima Kreatif Nusantara.

Dia mengatakan sebagai salah satu wujud nyata dari cita-cita tersebut, mereka menggaungkan National Pride Campaign, suatu gerakan kebanggan nasional yang dinamai Semarak Animasi Lokal.