Bangun Toleransi Kaum Muda ASEAN, Indonesia Gelar AYIC 2019

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia melalui Kementerian Pemuda dan Olah Raga mejadi host Asean Youth Interfaith Camp 2019 (AYIC) dalam rangka membangun toleransi dan harmoni di kalangan pemuda ASEAN.

Kegiatan ini diikuti oleh delegasi pemuda antaragama dari seluruh negara ASEAN dan dilaksanakan di Lombok NTB pada 8 - 12 Juli 2019.

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Asrorun Ni'am Sholeh yang menjadi penanggung jawab program ini menyatakan, Indonesia sebagai negara mayoritas muslim perlu menjadi penggerak dalam mewujudkan harmoni, toleransi, dan moderasi atas dasar nilai-nilai persaudaraan.

“Melalui kegiatan ini, Indonesia ingin menunjukkan komitmen peran dalam menciptakan harmoni antar peradaban, khususnya bagi masyarakat di Kawasan Asia Tenggara sekaligus sebagai bentuk implementasi ASEAN Declaration on Culture of Prevention for a Peaceful, Inclusive, Resilient, Healthy and Harmonious Society (COP), terutama terkait promosi budaya damai, respek, dan moderasi," ungkap Niam.

Indonesia, ujar Niam, merupakan negeri yang multikultural, akan tetapi memiliki tradisi kuat untuk hidup rukun dan damai di tengah perbedaan masyarakat.

"Perlu kita syukuri dan kita promosikan budaya penghargaan terhadao perbedaan ini. Indonesia berhasil menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Dan Lombok sebagai salah satu laboratorium toleransi yang akan dijadikan tempat camp ini," jelasnya memberi penjelasan mengapa Lombok dipilih jadi tuan rumah.

“Indonesia ialah negara dengan umat Islam terbesar dunia yang moderat, menjadi persemaian budaya, suku dan agama, yang hidup rukun berdampingan dalam nuansa toleransi keberagaman. Ini perlu diarusutamakan terkhusus di kalangan kaum muda agar muncul kesepahaman," ujar akademisi Pascasarjana UIN Jakarta ini.